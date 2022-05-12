Политика

Германия затягивает поставки обещанного оружия в Украину: детали

Берлин как всегда действует по своему сценарию.

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Поставки тяжелого вооружения из Германии в Украину продолжают затягиваться. Якобы произошло недопонимание между правительства обеих стран.

Немецкое издание Welt пишет о том, что министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не сообщила украинскому правительству, что ему придется самостоятельно заказывать зенитные самоходные установки Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW), отмечает УРА-Информ.

Украинское правительство в свою очередь получило информацию о том, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.

В тоже время спустя день после того, как Германия официально объявила о том, что поставит Украине Gepard, окозалось, что это “контракт между Украиной и компанией”, а федеральное правительство только дает на это разрешение.

При этом на данный момент так и непонятно, когда Украина может получить в свое расположение зенитные самоходные установки Gepard.

Ранее мы сообщали, что Путин чувствует себя плохо и готовит преемника.

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