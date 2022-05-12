Происшествия

Ночь в российском Белгороде снова прошла неспокойно: были слышны “хлопки” (ВИДЕО)

Российские города также привыкают жить в военное время.

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Российский Белгород, который находится очень близко к украинской границе, учится жить в период войны. Там фактически каждый день слышны взрывы.

Так было и этой ночью, 12 мая. Местные жители в социальных сетях писали о том, что слышали и видели взрывы в небе, а также якобы летали военные самолеты, пишет УРА-Информ.

При этом якобы вчера, 11 мая, в области также были взрывы. Местный губернатор Вячеслав Гладков назвал вчерашний инцидент “самой тяжелой ситуацией” за все время “хлопков”: Сначала сообщалось о одном погибшем и трех раненных. В тоже время по обновленной информации сообщается о якобы семи пострадавших.

Российские СМИ заявляют, что якобы Украина обстреляла населенный Солохи Белгородского района.

Ранее мы сообщали, что  у оккупантов РФ в Украине началась паника: СМИ выяснили, что они увидели в небе.

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