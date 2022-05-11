Политика

В России бунт губернаторов: они массово начали уходить в отставку

Похоже, что не все так хорошо, как предполагалось ранее.

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В России продолжают массово уходить в отставку губернаторы областей. Так только за вчера, десятое мая, покинули должности губернаторы Томской, Кировской и Саратовской областей, а губернатор Рязанской области заявил, что не пойдет на новые выборы. Кроме того с должности ушел глава Марий Эл.

При этом, сразу же пошли оправдания губернаторов, каждого по отдельности, кто устал, кто не справляется и т д. Однако одной из причин российские телеграм каналы называют то, что многие из них не хотят “провалить” скрытую мобилизацию которая в России идёт уже полным ходом, но пока – почти безрезультатно, пишет УРА-Информ.

В Кремле весь быстро нашли им замену. Врио главы Рязанской области назначен Павел Малков, возглавлявший Росстат. Врио губернатора Саратовской области назначен Роман Бусаргин, возглавлявший правительство региона. Врио губернатора Кировской области назначен Александр Соколов, работавший референтом одного из управлений Кремля. Врио губернатора Томской области назначен Владимир Мазур, работавший замглавы управления Кремля по внутренней политике.

Как видно на эти должности Кремль ставит не местных людей, которые знают область, а лояльных к себе чиновников.

Ранее стало известно, кого РФ поставила управлять Запорожской областью.

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