Мы знаем, чего он хочет – Портников раскрыл, какие планы по Украине вынашивает Путин

Яркий представитель украинских средств массовой информации Виталий Портников сообщил, что основная цель главы РФ Владимира Путина давно известна. Примечательно то, что журналист даже объяснил, как необходимо каждому реагировать на слова диктатора.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», передает «УРА-Информ».

В самом начале ведущий телеканала «Прямой» решил поинтересоваться у Портникова, стоит ли каждому человеку следить за всем тем, что говорить Путин. Журналист и по совместительству публицист дал достаточно развернутый ответ.

«Мы знаем, чего он хочет. Его целью является уничтожение Украины как государства. Впрочем, это не является ключевой целью. Главная цель – это восстановить СССР. Украина является только одним фрагментом», – сказал в начале Портников.

Следом, он добавил, что на фоне вышеупомянутого Путина вообще можно не слушать, поскольку его слова идут вразрез с реальными действиями.

«Пока что мы должны учитывать и придавать значение одному – смогут ли наши воины ВСУ выбить российского агрессора с земли Украины. Затем уже можно сколько угодно слушать Путина, ибо говорить он начнет что угодно», – заключил Портников.

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