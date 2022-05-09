Общество

Психоз победоносия – ВСУ показали, что начали продавать в РФ на 9 мая (фото)

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание, какие товары начали появляться в интернет-магазинах Российской Федерации. Выяснилось, что продают граждане России весьма специфические вещи, на которые обращают внимание даже люди из других стран.

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Об этой информации сообщил полковник ВСУ Анатолий Штефан «Штирлиц» в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Психоз победоносия. Как выяснилось, с каждым годом он не утихает. Даже напротив, набирает обороты. Так что смотря на данную тенденцию, в будущем ожидаем еще одну научную работу в области психиатрии», – иронично подметил представитель ВСУ.

Примечательно то, что в РФ почему-то именно на 9 мая происходит фурор подобной одежды. Очевидно, люди, таким образом, хотят выразить почтение героям Второй мировой войны. Однако при этом известно, что немало ветеранов в РФ живут в таких условиях, которые едва можно назвать человеческими.

Напомним, Кадыров снова начал угрожать ВСУ:  глава Чечни отличился новым возмутительным заявлением.

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