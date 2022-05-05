США предоставляют Украине важную информацию по поводу российской армии: помогли ликвидировать генералов

Важная помочь от американцев

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США предоставили разведданные, которые помогли украинцам выследить и убить многих российских генералов, погибших во время войны в Украине.

Помощь в отслеживании действий России должна стать частью секретных операций администрации Байдена. Их цель — предоставлять Украине информацию о поле боя в режиме реального времени, пишет УРА-Информ со ссылкой на The New York Times.

Эта информация в первую очередь касается передвижения российских войск. Однако официальные лица, опрошенные журналистами NYT, отказались назвать количество генералов, погибших в результате помощи США. Украинцы утверждают, что уже убили 12 из них.

Каков был практический вклад американцев в выслеживание русских генералов? По данным NYT, США сосредоточились на предоставлении местонахождения и других подробностей мобильного штаба вооруженных сил России.

Остальные действия принадлежали украинцам, которые объединили данные, полученные от американцев, со своими собственными сведениями «с целью проведения артиллерийских ударов и других обстрелов, в которых гибли российские офицеры». Среди собственной информации украинцы в основном перехватывали сообщения российских солдат.

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