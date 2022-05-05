Пентагон назвал истинные причины ракетных обстрелов Западной Украины

Хотят повлиять на каналы поставки оружия от партнеров.

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Недавние ракетные удары России по критически важной инфраструктуре в Украине не повлияли на способность США оказывать военную поддержку украинским войскам. Об этом заявил в среду официальный представитель Пентагона Джон Кирби, добавив, что помощь все еще направляется.

“Они (россияне) пытались разрушить то, что мы считаем объектами критической инфраструктуры на западе Украины, включая пункты энергоснабжения, транспортные узлы и так далее. Мы рассматриваем это как попытку подорвать способность Украины восстановить свои силы”, — сказал Кирби, пишет УРА-Информ.

Он заверил, что, несмотря на российские атаки, США сохраняют все возможности оказания военной помощи Украине, в том числе системами вооружения. По словам Кирби, у США и других западных стран есть много способов доставить необходимую помощь Украине.

«Мы знаем, что материалы, оружие и боеприпасы поступают к украинцам», — сказал представитель Пентагона.

В среду русские атаковали Харьков, Днепр и Черкассы. Оккупанты все больше обстреливают железнодорожную инфраструктуру.

Ранее мы сообщали, что США предоставляют Украине важную информацию по поводу российской армии.