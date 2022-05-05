Общество

Мужчинам в Украине могут разрешить выезд за границу: но есть нюансы

Алексей Арестович рассказал, что могут быть изменения в этом вопросе.

Время чтения: 43 Секунд

В ближайшее время украинские власти могут немного послабить ограничения по поводу выезда мужчин за границу. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что сейчас обсуждается этот вопрос, чтобы все сделать правильно. Однако для этого нужно, чтобы проголосовала Верховная рада, именно она должна ввести изменения в закон, пишет УРА-Информ со ссылкой на Канал 24.

“Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются (разрешения на выезд за границу. — Ред.)”, — сказал Арестович.

Он добавил, что такие решения нелегко принимать во время войны и на это потребуется еще некоторое время. Советник главы Офиса президента отметил, что дискуссия продолжается ежедневно и становится напряженной, ведь экономику также надо запускать.

Ранее мы сообщали, что россияне воруют на полную в Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Зеленский обратился с важной просьбой к Генсеку ООН: СМИ раскрыли, о чем попросил лидер страны

В официальный службе новостей Украинского государства сообщил о том, что президент решил действовать несколько активнее в вопросе эвакуации мариупольцев. Источник сказал, что была передана соответствующая просьба даже генеральному секретарю Организации Объединенных Наций Антониу Гутерришу.

В России сообщили, состоится ли всеобщая мобилизация: Швыткин дал краткий ответ

Недавно в соцсетях начали ходить слухи о том, что президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин может начать всеобщую мобилизацию уже 9 мая. Однако заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин ответил любопытствующим гражданам.

Война в Украине: главное по состоянию на утро пятого мая

Оккупанты продолжают обстреливать украинские города.

Невозможно представить, через какой ад мы прошли – женщина, эвакуированная из Азовстали

Мариуполька рассказал, как она жила последние два месяца

Россияне воруют на полную: продолжают красть у украинцев

Российские солдаты и сама Россия продолжает заниматься мародерством.

ОП получил важные данные от разведки Mi-6 по захваченным городам Украины: подробности

Секретная разведывательная служба Великобритании по неподтвержденным данным сотрудничает с Офисом Президента. По мнению инсайдера, Зеленскому и его команде была передана соответствующая информация о положении дел в захваченных РФ населенных пунктах.