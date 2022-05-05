Мужчинам в Украине могут разрешить выезд за границу: но есть нюансы

Алексей Арестович рассказал, что могут быть изменения в этом вопросе.

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В ближайшее время украинские власти могут немного послабить ограничения по поводу выезда мужчин за границу. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он заявил, что сейчас обсуждается этот вопрос, чтобы все сделать правильно. Однако для этого нужно, чтобы проголосовала Верховная рада, именно она должна ввести изменения в закон, пишет УРА-Информ со ссылкой на Канал 24.

“Сейчас идет дискуссия, чтобы отдельным категориям мужчин разрешили выезжать за границу, по крайней мере краткосрочно. Ведь волонтеры и так уезжают, с обязательством вернуться. Бизнесмены, ученые, много категорий мужчин, которые в этом нуждаются (разрешения на выезд за границу. — Ред.)”, — сказал Арестович.

Он добавил, что такие решения нелегко принимать во время войны и на это потребуется еще некоторое время. Советник главы Офиса президента отметил, что дискуссия продолжается ежедневно и становится напряженной, ведь экономику также надо запускать.

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