Что будет с Путиным, если тот применит ядерное оружие: Порошенко дал исчерпывающий ответ

Бывший украинский лидер Петр Порошенко сообщил о том, что Российскую Федерацию и ее президента Владимира Путина будут ждать серьезные последствия, если тот применит запрещенное вооружение на территории Украины.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Если Путин все-таки решится на то, чтобы применить ядерное оружие против Украинского государства, то ответ всего мира будет незамедлительным. Такой важный сигнал услышала Украина от Бориса Джонсона. То же самое подтвердили и другие мировые державы, обладающие ядерным оружием», – сказал в начале Порошенко.

Затем он сообщил, что Путин, в самом деле, сильно переживает за свою жизнь, а потому вряд ли подобное произойдет. Тем не менее, экс-лидер Украины предупредил, что глава РФ уже начинает преступать за все красные линии. Более того, Порошенко сказал, что Путин и вовсе сошел с ума.

«Когда президент России ударил по Киеву, в тот момент он ударил по всей системе международных отношений», – закончил Порошенко.

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