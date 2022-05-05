В России сообщили, состоится ли всеобщая мобилизация: Швыткин дал краткий ответ

Недавно в соцсетях начали ходить слухи о том, что президент страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин может начать всеобщую мобилизацию уже 9 мая. Однако заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин ответил любопытствующим гражданам.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Донецк», передает «УРА-Информ».

«Всеобщая мобилизация в России не состоится. Это касается и сегодняшнего времени, и будущего. Так же Швыткин подчеркнул, что специальная военная операция идет своим ходом, задачи выполняются успешно», – сказано в сообщении.

Однако при этом стоит заметить, что еще за недели до начала войны с Украиной у целого ряда политиков РФ и чиновников спрашивали о том, собираются ли войска России вторгаться в Украинское государство. Ответы, безусловно, были отрицательными, однако Кремль решил сделать по-своему, использовав тактику замены понятий.

Напомним, россияне воруют на полную: продолжают красть у украинцев.