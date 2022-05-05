Политика

Арестович рассказал о ситуации в Азовстали на данный момент

Советник главы Офиса президента Украины рассказал о ситуации на заводе.

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Российская армия решила окончательно захватить Азовсталь в Мариуполе, в зданиях которой находятся украинские военные и мирные жители. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В интервью Марку Фейгину он отметил, что российская армия хочет полностью захватить Мариуполь, чтобы предоставить это как большую победу, пишет УРА-Информ.

“Они пошли в крутой наземный штурм. Главная задумка состоит в том, чтобы к девятому маю объявить, что они всех победили, в том числе Мариуполь. Ворвались на Азовсталь по некоторым данным, но наши ребята вывели их оттуда, восстановили систему обороны. Эта ситуация крайне критическая. Президент бросил все силы дипломатии, чтобы решить эту проблему, но посмотрим, что будет”, – заявил Арестович.

В тоже время он добавил, что у него нет информации по поводу предателя, который показал тайные туннели оккупантам и привел их в здания Азовстали.

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