Генсек ООН сегодня встретится с Путиным из-за войны в Украине

Очередная встреча с российским президентом во время войны в Украине.

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш во вторник встретится с президентом россии Владимиром Путиным в Москве, чтобы попытаться положить конец войне в Украине. План португальца подвергся критике, в частности, со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который примет Гутерриша через два дня.

Пресс-секретарь Гутерриша Эри Канеко заявила, что генсек надеется провести в Москве переговоры «о том, что можно сделать для срочного установления мира в Украине», пишет УРА-Информ.

В свою очередь МИД России заявил, что собирается обсудить ситуацию в Мариуполе и на осажденных россиянами заводах «Азовсталь».

Инициатива Гутерриша — его первая прямая попытка урегулировать конфликт. Португалец призывал россию вывести свои войска с самого начала возобновленного вторжения, которое началось во время заседания Совбеза ООН по Украине.

Поездка генсека, а точнее последовательность визитов, подверглась критике со стороны президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что сначала он должен посетить Украину. Гутерриш решил посетить Киев после переговоров в Москве; сначала он встретится с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, а в четверг с самим Зеленским.

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