С начала 2022 года Путин ни разу не появлялся на публике, все это монтаж – Аваков

Бывший глава МВД поделился эксклюзивной информацией.

Время чтения: 47 Секунд

Российский президент Владимир Путин в 2022 году еще не появлялся на публике. Все видео с ним были смонтированы. Такое заявление сделал бывший глава МВД Арсен Аваков.

В интервью с телеведущей Наташей Влащенко на Youtube-канале “Украина 24” он заявил, что не стоит верить слухам о том, что до девятого мая россия может одержать какую-то большую победу, чтобы Путин смог появиться на параде, пишет УРА-Информ.

“Давайте эти фантазии все отложим в сторону. “Бункерный дед”, по моим данным, с начала Нового года ни разу не появлялся на публике. Все, что мы видим – не более, чем монтаж и фейк. Он ни разу не покидал бункер. Происходящее – это монтажи, сделанные через специальные программы кадры, что, в общем, говорит о том, что они там суетятся”, – заявил Аваков.

Он также предполагает, что военное руководство рф просто врет Путину и не докладывает о реальной ситуации на поле боя. Все просто бояться сказать правду.

Ранее мы сообщали, что оккупанты обстреляли Запорожье.