Россияне зашли в Кременную: идут уличные бои

Ситуация в Луганской области ухудшается с каждым днем.

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Сегодня, 18 апреля, российские оккупанты зашли в город Кременная в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

На своей странице в Фейсбук он сообщили, что на данный момент в городе продолжаются уличные бои, пишет УРА-Информ.

“Русские зашли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна”, – сообщил он.

Ранее он опубликовал информацию о том, что артиллерийские обстрелы Кременной продолжались в течение суток 17 апреля и ночью стали более частыми и мощными. Также был нанесен удар по спорткомплексу “Олимп” в Кременной.

“Несколько часов назад снаряды россиян попали по местным объектам спортивной инфраструктуры. В частности, по недавно отстроенному спорткомплексу “Олимп”, где обычно тренировались представители олимпийской сборной Украины. Площадь пожара, по предварительным подсчетам, составляет 2 400 кв м”, – написал Гайдай.

Также по его данным спасатели пытаются локализовать пламя, потому что рядом расположен лесной массив.

Ранее мы сообщали, что во Львове были слышны взрывы.