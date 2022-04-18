Изменились правила выезда из Украины: что нужно знать

Теперь необходимо иметь с собой заграничный паспорт.

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В Украине изменились правила выезда со страны. Теперь для того, чтобы покинуть страну нужно предоставить заграничный паспорт.

Ранее в связи с военными действиями страну можно было покинуть по внутренним документам. Но теперь ситуация изменилась. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

“Хочу подчеркнуть, что пересечение границы происходит согласно постановлению правительства номер 57, где в том числе указан перечень документов, по которым можно пересекать государственную границу, и добавлю, что такого паспортного документа, как внутренний паспорт не предусмотрено”, – заявил он.

При этом Демченко добавил, что в первые недели после начала войны на границе наблюдалась гуманитарная катастрофа и тогда принималось решение о пропуске граждан либо по внутренним документам, либо другим документам, по которым можно было идентифицировать личность.

На данный момент такой авральной ситуации нет, поэтому людям следует соблюдать определенный порядок.

Также он отметил, что в отношении лиц, уезжающих из регионов, где ведутся боевые действия, пограничники могут принимать отдельное решение, если у таких людей нет загранпаспорта.

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