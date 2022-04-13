Зеленский предложил обменять Медведчука: стало известно на кого

Глава государства выдвинул идею.

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После того, как стало известно о задержании пророссийского политика, кума президента рф Владимира Путина Виктора Медведчука в социальных сетях появилось много предложений о том, что нужно с ним сделать.

Одним из предложений было обменять Медведчука на украинских военных, которые находятся в плену у российской армии. Эту идею поддержал и глава государства. Владимир Зеленский во время своего выступления заявил, что можно обсудить идею обмена Медведчука на всех украинских пленных, пишет УРА-Информ.

“Предлагаю РФ обменять этого вашего парня на наших ребят и девушек, которые сейчас находятся в плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные рассмотрели такую ​​возможность”, – заявил глава государства.

Пока реакция российской стороны на такое предложение Зеленского неизвестна.

Напомним, что Медведчука поймали в украинской военной форме, когда он пытался сбежать за границу. На данный момент не сообщается о том, в какую именно страну он бежал, и где именно его поймали.