Политика

Сегодня сразу четыре президента стран Евросоюза посетят Киев

Важная поддержка со стороны партнеров для Украины.

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Сегодня, 13 апреля, сразу четыре президента стран Евросоюза посетят Украина. Впервые с начала военных действий 24 февраля в Украину приедут главы государств.

Руководитель отдела международной политики Офиса президента Польши Якуб Кумох сообщил, что Польский президент Анджей Дуда в сопровождении президентов Литвы Гитанаса Науседа, Латвии Эгилса Левитса и Эстонии Алара Кариса находится уже в Украине. Они едут на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УРА-Информ.

“Наша цель – поддержать президента Зеленского и защитников Украины в решающий для этой страны момент”, – сказал Кумох, который сопровождает польского президента.

Он также добавил, что именно Польша является организатором визита и совместно с Украиной обеспечивает его логистику и безопасность.

Отметим, что президенты Литвы и Польши последний раз посещали Украину накануне войны и говорили о своей поддержке Киеву.

Ранее мы сообщали, что россия готовится провести серию терактов в Белгороде или Крыму.

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