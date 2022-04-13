Политика

Стали известны детали задержания Медведчука

Президент Украины отметил несколько моментов.

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Главной новостью вчерашнего вечера, 12 апреля, стало задержание пророссийского политика, кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Напомним, что он находился под домашним арестом длительное время, но после начала войны 24 февраля скрылся.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения раскрыл некоторые детали задержания пророссийского политика. Он заявил, что Медведчука поймали в украинской военной форме, когда тот пытался сбежать за границу, пишет УРА-Информ.

“Очень символично, что именно в День космонавтики был задержан Медведчук. Он скрывался 48 дней и вот наконец-то решил попытаться убежать за пределы нашего государства. Что ж, для этого “космонавта” – в плохом смысле слова – не сработало знаменитое “Поехали!” – заявил Зеленеский.

Он считает, что еще более циничным то, что Медведчук находился именно в военном камуфляже. “Пытался так замаскироваться. Вот такой воин, вот такой патриот”, – заявил глава государства.

На данный момент не сообщается, где именно был задержан Медведчук и какую границу он хотел пересечь.

Ранее Зеленский резко отреагировал на бездействие Евросоюза.

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