Байден назвал Путина “диктатором, совершающим геноцид”

Сильные слова американского президента.

Время чтения: 50 Секунд

Президент США Джо Байден во вторник впервые заявил, что появляется все больше доказательств того, что российское вторжение в Украину на самом деле было геноцидом. Однако он добавил, что окончательная оценка зависит от юристов.

Байден сохранил свой прежний термин, выступая на заводе по производству этанола в Менло, штат Айова. По его словам, цена бензина не должна зависеть «от диктатора, совершающего геноцид», пишет УРА-Информ.

«Ваш семейный бюджет, ваша способность заполнить топливный бак не должны зависеть от диктатора, объявляющего войну и совершающего геноцид на другом конце мира», — сказал Байден в своем выступлении в Менло, штат Айова. Высокие цены на топливо в США президент назвал «путинским походом».

Выступление Байдена в Айове было посвящено политике администрации по снижению цен на топливо и повышению энергетической независимости. Во вторник президент объявил о продлении разрешения на продажу бензина с содержанием 15 процентов биоэтанола, который является самым дешевым видом топлива.

Это был первый случай, когда президент США назвал российские преступления геноцидом.

Ранее мы сообщали, что Россия импортирует оружие из Ирака при поддержке правительства Ирана.