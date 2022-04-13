США могут передать Украине оружие, которым можно наносить удары по российским аэропортам

Очень важное оружие, которые может получить Киев.

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США могут рассмотреть запрос Украины о предоставлении Киеву вооружений средней дальности. С помощью такого оружия можно наносить удары по аэродромам на территории России.

Заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс рассказала, что США продолжают рассматривать типы средств, которые спрашивают украинцы, – в плане того, чтобы придать им немного больше дальности и дистанции. Это был ответ на вопрос журналиста о том, готовы ли США изучать вариант передачи Киеву оружия, что потенциально позволяет поражать военные аэродромы возле России, пишет УРА-Информ со ссылкой на Голос Америки.

“Пока не будет объявлено об этих пакетах, я не хотела бы забегать вперед наших президентских решений. Однако мы продвигаем эти пакеты очень быстро. И полагаю, вы увидите больше в последующие дни”, – сказала Хикс.

При этом она добавила, что Вашингтон готов рассмотреть возможность поставки Украине вооружений большей дальности, чем те, что передавались до сих пор.

Ранее мы сообщали, что Россия готовится провести серию терактов в Белгороде или Крыму.