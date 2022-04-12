Политика

Макрон против Ле Пен: последние опросы накануне второго тура выборов во Франции

Пока все в пользу действующего главы государства.

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Последние опросы дают действующему президенту Франции явное преимущество. Недавний опрос Opinion Way-Kea показывает, что Эммануэль Макрон может рассчитывать на 55 процентов голосов, в то время как его соперница Марин Ле Пен набирает 45 процентов.

Менее чем через две недели французы решат, кто будет их президентом на следующие пять лет. Во второй тур вышли президент Эммануэль Макрон и представительница правых Марин Ле Пен. В первом туре президент Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен получила 23,15 процента, пишет УРА-Информ.

Первые опросы перед вторым туром дают Макрону явное преимущество. Недавний опрос Opinion Way-Kea показывает, что он может рассчитывать на 55 процентов голосов, в то время как его конкурент на 45 процентов.

В опросе Ifop-Fiducial расстояние между кандидатами меньше — Макрон — 52,5 процента, Ле Пен — 47,5 процента.

Большинство кандидатов, баллотировавшихся в первом туре, поддержали Эммануэля Макрона. Республиканец Валери Пекресс, мэр Парижа-социалистка Анн Идальго, глава Зеленой коалиции Янник Жадо и коммунист Фабьен Руссель заявили о своей поддержке переизбрания президента.

Ранее мы сообщали, что немецкий концерн предложил помощь Украине, Правительство в Берлине снова поступило позорно.

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