Зеленский резко отреагировал на бездействие Евросоюза

Сильные слова украинского президента во время войны в Украине.

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Сегодня, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил во время видеоконференции с депутатами Литвы. Он рассказал о ситуации в стране, а также снова резко отреагировал на действия, а точнее бездействие Евросоюза.

Он отметил, что на данный момент речь идет шестом пакете санкции против россии, которая начала войну против Украины, но пока не все странны поддерживать нефтяное эмбарго, пишет УРА-Информ.

“Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против россии за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей”, – заявил Зеленский.

Он также добавил, что сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину рф.

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