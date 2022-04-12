Экономика

Зеленский резко отреагировал на бездействие Евросоюза

Сильные слова украинского президента во время войны в Украине.

Время чтения: 49 Секунд

Сегодня, 12 апреля, президент Украины Владимир Зеленский выступил во время видеоконференции с депутатами Литвы. Он рассказал о ситуации в стране, а также снова резко отреагировал на действия, а точнее бездействие Евросоюза.

Он отметил, что на данный момент речь идет шестом пакете санкции против россии, которая начала войну против Украины, но пока не все странны поддерживать нефтяное эмбарго, пишет УРА-Информ.

“Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против россии за войну и до сих пор не известно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах некоторые страны ЕС никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей”, – заявил Зеленский.

Он также добавил, что сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требования перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину рф.

Ранее мы сообщали, что оккупанты использовали химическое оружие в Мариуполе.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Новые санкции США против россии: что ожидает россиян

Американцы вводят новые санкции из-за войны в Украине.

США могут отменить санкций, если это будет способствовать прекращению войны в Украине

Энтони Блинкен не исключает такого шага.

Пенсионеры в Украине могут дополнительно получить 2000 грн: кто получит доплату

Речь о пенсионерах-переселенцах.

Что изменится для украинцев в апреле: главное

Несмотря на войну в апреле украинцев ждет несколько изменений.

Частичное возобновление работы службы доставки Turbo

Впервые о службе доставки Turbo киевляне узнали в августе 2021 года и в такое непростое время компания решила поддержать своих настоящих и будущих клиентов, возобновив свою работу с 11:00 до 16:00.

Рейд чиновников ЕС на офисы филиалов «Газпрома»: что известно

Все из-за цен на газ в Европе.