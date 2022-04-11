Политика

Немецкий концерн предложил помощь Украине: Правительство в Берлине снова поступило позорно

Не хотят передавать важное оружие.

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Украина отчаянно просит танки и тяжелое вооружение для защиты своего населения от смертоносных нападений Владимира Путина. Роль Германии в этом процессе позорна.

Актуальный пример: Оружейная компания Rheinmetall, базирующаяся в Дюссельдорфе, предложила Украине 100 списанных боевых машин пехоты Marder, которые годами стоят на территории компании. Так как их нужно сначала отремонтировать, концерн предложил правительству Германии замену: Бундесвер немедленно поставит в Украину исправные «Мардеры», а затем получит отремонтированные машины от Rheinmetall, пишет УРА-Информ.

Минобороны отказало. Причина: Самому Бундесверу нужны Мардеры, как на восточном фланге НАТО (141 единица), так и для учений и тренировок (100 единиц). Более того, в министерстве сомневаются, что поврежденные автомобили можно быстро восстановить до рабочего состояния.

Как сообщает Bild am Sonntag, министерство во главе с Кристин Ламбрехт даже не видело Мардеров, чтобы оценить их состояние и необходимость осмотра и обслуживания.

– Если правда, что Минобороны до сих пор не проверило Мардеров, то это скандал. Хотя эта истребительная война России против мирного населения Украины продолжается уже 45 дней, в Берлине нет спешки, – заявил газете посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Ранее мы сообщали, что НАТО обсуждает поставки средств ПВО и тяжелого оружия в Украину.

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