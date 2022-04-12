Россия готовится провести серию терактов в Белгороде или Крыму: в чем план Кремля

Все из-за проваленной мобилизации.

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Российская власть готовит целую серию терактов в Белгородской области, а также оккупированном Крыму. Все это будет сделано из-за того, чтобы улучшить показатели проваленной мобилизации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны, генерал-майор Кирилл Буданов на странице ведомства в Фейсбук сообщил, что путинский режим намерен зайдействовать грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше консолидировать его против украинцев, пишет УРА-Информ.

“Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и взрывами жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах. А также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма”, – заявил Буданов.

Ответственными за теракты россияне намерены назначить “украинских националистов”, как “месть за Бучу и Краматорск”, а также с целью оправдания жестокости россиян против украинского мирного населения.

Он также напомним, что перед тем как уничтожить Чечню на россии были взорваны многоквартирные дома, а теракты записали якобы на чеченцев.

Ранее мы сообщали, что оккупанты использовали химическое оружие в Мариуполе.