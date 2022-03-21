И кто здесь нацист: стало известно сходство между «Майн кампф» и высказываниями Путина

Ян-Хайнер Тюк провел свое раследование.

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Венский богослов Ян-Хайнер Тюк усматривает в высказываниях Владимира Путина риторические заимствования из Адольфа Гитлера и его манифеста «Майн кампф».

В своем выступлении в среду Владимир Путин назвал прозападно настроенных россиян «предателями нации» и призвал к «самоочищению» общества, пишет Ян-Хайнер Тюк в статье на сайте Австрийской католической церкви katholisch.at, отмечает УРА-Информ.

По мнению венского богослова, Путин в первую очередь «нарушил табу», заявив об «окончательном решении» войны в Украине. Этот термин использовали национал-социалисты в 1942 году для обозначения своего решения истребить европейских евреев.

Президент России хотел подчеркнуть, что в случае необходимости решит «украинский вопрос» всеми имеющимися в его распоряжении средствами, пишет Тюк и спрашивает: «Есть ли также угроза применения ядерного оружия в случае интервенции Запада?» По мнению богослова, аргументация Путина противоречива. Он делает вид, что хочет «денацифицировать» Украину, и в то же время использует нацистскую лексику, закрепляющую модели «свой-чужой», и использует «риторику унижения».

Намерение «денацифицировать» абсурдно еще и потому, что Украиной «управляет президент еврейского происхождения, потерявший своих предков в нацистских лагерях», отмечает богослов.

По словам Тюка, церковь «должна громко выступать против эскалации путинского политического языка, идеологического конформизма и различия между друзьями и врагами». Однако Московская Патриархия упорно молчит — «и это молчание взывает к отмщению небесам».

Ранее мы сообщали, что в рф хотят убрать Путина, ему уже нашли замену.