В Украине официально остановили деятельность пророссийских ОПЗЖ, “Партии Шария” и других

Соответствующее решение принял Совет нацбезопасности.

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Украинские власти приняли решение остановить работу всех пророссийских партий, которые работают на территории страны. Такое решение принял Совет нацбезопасности и обороны Укрины.

Во время своего обращения президент Украины Владимир Зеленский заявил, что учитывая полномасштабное вторжение России, СНБО принял решение приостановить любую деятельность на территории Украины ряда партий, которые имеют связь с рф, пишет УРА-Информ.

“Деятельность политиков, направленная на раскол или коллаборацию, не будет иметь успех, но получит жесткий ответ. Поэтому СНБО решил, учитывая полномасштабную войну, развязанную РФ, и политические связи, которые имеет ряд политических структур с этим государством, приостановить любую деятельность ряда политических партий на время военного положения”, – заявил президент.

В этот список вошли: “Оппозиционная платформа – За жизнь”, “Партия Шария”, “Наши”, “Оппозиционный блок”, “Левая оппозиция”, “Союз левых сил”, “Государство”, “Прогрессивная социалистическая партия Украины”, “Социалистическая партия Украина”, партия “Социалисты”, “Блок Владимира Сальдо”.

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