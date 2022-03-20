Политика

На этом все: немецкий бундесвер больше не будет передавать оружие Украине

Но не исключают другие варианты.

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Немецкий бундесвер не видит дальнейших возможностей для передачи оружия Украине, заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт. По ее словам, в настоящее время тестируются и другие возможности.

После того, как началось вторжение России в Украину, Германия решила передать оружие Украине. Всего было доставлено 1000 противотанковых средств и 500 зенитно-ракетных комплексов «Стингер» со складов Бундесвера. Также заявлено о поставке 2700 зенитных ракет со складов бывшей ГДР. По данным газеты Welt am Sonntag, до Украины дошло пока только 500 таких ракет, пишет УРА-Информ.

В субботу министр обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что не видит дальнейших возможностей для бундесвера передавать оружие Украине. «Возможности для действий через Бундесвер исчерпаны», — сказал Ламбрехт в интервью радио Deutschlandfunk.

Как добавила министр обороны, в настоящее время проходят испытания и другие варианты. – Однако если оружие закупается у немецких компаний для того, чтобы доставить его в Украину, то это точно не будет маршрут, который ведет через Минобороны, – подчеркнул Ламбрехт.

Ранее мы сообщали, что Дания готова ввести войска в Украину в составе миротворческой миссии.

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