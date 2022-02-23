Плохой сигнал для Украины – СМИ раскрыли, что произошло в посольстве РФ в Киеве

Стало известно, что Российская Федерация решила пойти на серьезный шаг, который пользователи соцсетей и некоторые эксперты восприняли в качестве чрезвычайной меры. Как оказалось, дипломаты Кремля и другие лица, связанные с ними, решили, вероятно, не идти на риски.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Плохой сигнал для Украины. Россия решила срочно эвакуировать собственных дипломатических лиц. Все это вполне может являться элементом давления. Однако ставки подняли очень высоко», — коротко сообщил источник.

На кадрах же можно заметить, как официальные представители России покидают столицу в неизвестном направлении. Так же видно, что некоторые из них несколько спешат, чтобы куда-то успеть.

Мнения экспертов на этот счет достаточно разные. С одной стороны, некоторые из них воспринимают такой шаг в качестве запугивания официального Киева. С другой стороны, немало высказались в пользу того, что Российская Федерация всерьез решилась на захват столицы Украины. Тем не менее, пока в точности неизвестно, почему дипломаты РФ решили свернуть свою миссию в Киеве.

Напомним, украинские пограничники вводят режимные ограничения: в ГПСУ рассказали подробности.