Общество

«Генпрокурор ЛНР» открыто угрожает жителям Донбасса: чего ждать населению ОРДЛО

В ОРЛО призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет

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Уклонение жителей оккупированных территорий Донбасса от мобилизации предполагает административную и уголовную ответственность на территории «республик». Об этом заявил так называемый «генеральный прокурор ЛНР» Сергей Горенко, передает УРА-Информ.

«Для граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, за нарушение положений закона ЛНР „О военном положении“ и иных законов и нормативных актов ЛНР по вопросам военного положения предусмотрена административная или уголовная ответственность», — отметил «чиновник ЛНР».

На оккупированных территорий Луганской области, как уточнил Горенко, призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 55 лет. Также сейчас установлен запрет на выезд мужчин за пределы оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что жителям украинского государства сейчас стоит воздержаться от поездок на оккупированную боевиками часть Донбасса, так как в ОРДЛО их могут незаконно мобилизовать члены незаконных вооруженных формирований.

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