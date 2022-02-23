Украинские пограничники вводят режимные ограничения: в ГПСУ рассказали подробности

Такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима
В некоторых областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и Беларусью, вводят дополнительные режимные ограничения. Как стало известно, они коснутся Харьковской, Донецкой, Луганской, Волынской, Ровненской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей. Об ом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
«Прежде всего, такие меры введены для усиления контроля за соблюдением пограничного режима, предотвращения дестабилизации обстановки на госгранице и других правонарушений», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники пограничной службы сообщили гражданам Украины, что запрещается:
- пребывать на пограничной территории в ночное время;
- выходить на любых плавсредствах из пунктов базирования;
- передвижение транспорта (кроме военного, силовых структур, агротехники) по дорогам, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе.
Ранее сообщалось, что так называемые «республики Донбасса» предоставляют право руководству Российской Федерации строительства и использования военной инфраструктуры и военных баз на территории оккупированных регионов Донбасса.
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