В Украинском Кабмине сделали важное заявление касательно ОРДЛО

На Донбассе незаконно мобилизуют, фактически берут в заложники людей

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Жителям украинского государства сейчас стоит воздержаться от поездок на оккупированную боевиками часть Донбасса, так как в ОРДЛО их могут незаконно мобилизовать члены незаконных вооруженных формирований. Об этом заявил вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает УРА-Информ.

Политик призвала граждан Украины воздержаться от пересечения КПВВ в сторону оккупированных пророссийскими боевиками территорий восточной Украины.

«Хочу призвать людей при возможности воздержаться от пересечения КПВВ в сторону оккупированных территорий. Вы знаете, какая там сейчас ситуация: незаконно мобилизуют, фактически берут в заложники людей. Это международное преступление и за это будет отвечать Российская Федерация», — подчеркнула Верещук.

Ранее сообщалось, что в силовых структурах РФ отметили, что число жителей оккупированного украинского Донбасса, вывезенных в Российскую Федерацию под предлогом эвакуации с 18 февраля, уже превысило 94 тысячи граждан.