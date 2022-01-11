Политика

В Казахстане «зеленые человечки» маскируются «под ООН»

ООН сообщили, что лишь получили уведомление ОДКБ об отправке военных в Казахстан

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Российские военные, которые прибыли для разгона протестов в Казахстане в рамках «миротворческой миссии» ОДКБ, надели каски миротворцев ООН. Соответствующие фото были обнаружены в интернете. Об этом пишет УРА-Информ.

«Интересно, на основании чего россияне ОДКБ используют шлемы ООН во то время, как казахи гибнут в расстрелах», — интересуются в сети.

Ранее, как сообщалось, ООН заявили, что всего лишь получили уведомление ОДКБ об отправке своих военных в Казахстан. При этом, в ООН подчеркнули что те должны в полной мере соблюдать права человека, в том числе обеспечить возможность мирного протеста.

«Напоминает Донбасс, где боевики выдают себя за „наблюдателей СКК ЛНР“, которой на самом деле нет», — заявили о происходящем пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки на переговорах с РФ не намерены идти на уступки в вопросе территориальной целостности украинского государства. 

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