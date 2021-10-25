Политика

«Ключ лежит в Москве, решение за Путиным»: Данилов об окончании войны на Донбассе

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина приближается к вопросу о продлении закона об ОРДЛО.

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Об этой информации сообщил Censor,  передает Ura-inform.

С его слов Российская Федерация тоже хочет внести в этот закон свои корректировки, якобы для разрешения данного вопроса. Поэтому, украинскую власть ждут несколько тяжёлых месяцев, сказал Данилов.

«Нас ждут сейчас тяжелые пару месяцев, когда мы подходим к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО, сразу возбуждается Российская Федерация. У них есть большое желание внести туда свои коррективы, по якобы решению этого вопроса. На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать», — считает Данилов.

Так же он сказал, что на данный момент он не видит аргументов, почему он это должен сделать.

«Так как это игра Путина по дестабилизации обстановки не только В Украине , более всего ему интересны крупные территории»,-добавил чиновник.

Главу Кремля интересует Европа, так как, «ему не нравится, как они себя ведут» ведут», и он полагает, что должен показать им как «правильно» должно быть.

Напомним, ранее сообщалось, «Любое полномасштабное нападение на Украину будет концом российской армии и Российской Федерации: Арестович.

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