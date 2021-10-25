Политика

В Польше предупреждают о «третьей мировой войне» со стороны ЕС

Премьер-министром Польши Матеушом Моравецким после последнего громкого конфликта , который произошел между официальной Варшавой и ЕС , было заявлено что Еврокомиссия приставила к его державе «пистолет к голове».

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Об этой информации сообщил News,передает Ura-inform.

Боле того, он готов применить жёсткие ответные меры со стороны его страны в ответ на сокращение фондов со стороны Европейского Союза.

Так же он сделал заявление, что намерен защитить позицию Варшавы любыми из возможных способов, в случае если Брюссель начнёт «третью мировую войну», не дав стране обещанной финансовой  помощи.

«Что будет, если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну? Мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении», — заявил премьер-министр Польши.

Любая попытка уменьшения  предусмотренных официальной Варшавой финансовых средств, встретит наш решительный ответ.

Напомним, ранее сообщалось, «Ключ лежит в Москве, решение за Путиным»: Данилов об окончании войны на Донбассе.

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