Премьер-министром Польши Матеушом Моравецким после последнего громкого конфликта , который произошел между официальной Варшавой и ЕС , было заявлено что Еврокомиссия приставила к его державе «пистолет к голове».

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Об этой информации сообщил News,передает Ura-inform.

Боле того, он готов применить жёсткие ответные меры со стороны его страны в ответ на сокращение фондов со стороны Европейского Союза.

Так же он сделал заявление, что намерен защитить позицию Варшавы любыми из возможных способов, в случае если Брюссель начнёт «третью мировую войну», не дав стране обещанной финансовой помощи.

«Что будет, если Еврокомиссия начнёт третью мировую войну? Мы будем защищать наши права с помощью любого оружия, которое только есть в нашем распоряжении», — заявил премьер-министр Польши.

Любая попытка уменьшения предусмотренных официальной Варшавой финансовых средств, встретит наш решительный ответ.

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