Политика

России не стоит признавать «ЛДНР», — депутат Госдумы

Россия не выполняет никаких своих гарантий

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Депутат Государственной думы Российской Федерации Константин Затулин заявил, что признание правительством России временно оккупированных украинских территорий негативно скажется на России. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

«Не занимайтесь подобными смешными вещами. Признание ДНР и ЛНР, может быть, потребуется, но мы не должны в данном случае сегодня выступать за это признание, перечеркивая таким образом собственные усилия по Минским соглашениям, подрывая вообще этот Минский процесс со своей стороны. Это будет сразу же использовано, немедленно, для доказательства, что вообще Россия не выполняет никаких своих гарантий, которые она этим Минским соглашениям вроде бы давала, что она замышляет против Минского процесса и т. д», — считает депутат.

Ранее сообщалось, что когда Россией делается вид, что она может начал полномасштабное вторжение в Украину, то это просто блеф.

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