Политика

Арестованный Саакашвили объявил голодовку и заявил что его никогда не помилуют: какое условие выдвигает

В Грузии в пятницу, 1 октября задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Который получил украинское гражданство и занимал пост главы исполкома Национального совета реформ.

Время чтения: 41 Секунд

Об этой информации сообщил Interfax, передает Ura-inform.

Как сообщила СМИ омбудсмен Грузии Нино Ломджария Саакашвили была объявлена голодовка  и также  он настаивает на встрече с украинским консулом.

«С его слов, когда его арестовывали он находился один и не оказывал никаких сопротивлений, поэтому и к нему сила не  применялась. Так что чувствует он себя в плане здоровья хорошо»,-заявила Ломждария после того как встретилась с экс-президентом в тюрьме в городе Рустави.

Так же она отметила, Михаил Саакашвили объявляет голодовку, и основным условием выдвигает встречу с консулом Украины. С её слов он полностью не согласен с приговором, который вынес ему грузинский суд и называет себя политическим заключённым.

Как стало известно, к Саакашвили не пускают даже адвокатов. Напомним, ранее сообщалось, Стало известно к какой новой угрозе готовятся ВСУ и это не вторжение России на Донбасс – Карасёв

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Последние статьи

Украинский Кабмин готовит решение по жителям и «документам ЛДНР»

Венецианская комиссия рассмотрит законопроект о переходном периоде 15 октября

Вынесен приговор бывшему президенту Франции: он будет носить электронный браслет

Николя Саркози наказали

Бородай провалился на выборах в Госдуму РФ, — правозащитники

Бородай занимал 8 место в федеральном списке пропрезидентской партии «Единая Россия»

В ОПУ заявили, что Зеленский не причастен к возможной отставке Разумкова

В отношениях Зеленского и Разумкова нет напряжения

В Гааге рассмотрят дело о захвате украинских кораблей Россией

Украинские корабли «Никополь», «Бердянск» и «Яны-Капу» с экипажами были атакованы при подходе к Керченскому проливу и захвачены в плен ВМФ России

Хорошие новости, о которых мы можем сегодня сказать- Зеленский сделал заявление

Президентом Украины Владимиром Зеленским была анонсирована «большая победа» на заседании президиума Конгресса, где присутствовали как местные так и региональные власти.

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap