Арестованный Саакашвили объявил голодовку и заявил что его никогда не помилуют: какое условие выдвигает

В Грузии в пятницу, 1 октября задержали экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Который получил украинское гражданство и занимал пост главы исполкома Национального совета реформ.

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Об этой информации сообщил Interfax, передает Ura-inform.

Как сообщила СМИ омбудсмен Грузии Нино Ломджария Саакашвили была объявлена голодовка и также он настаивает на встрече с украинским консулом.

«С его слов, когда его арестовывали он находился один и не оказывал никаких сопротивлений, поэтому и к нему сила не применялась. Так что чувствует он себя в плане здоровья хорошо»,-заявила Ломждария после того как встретилась с экс-президентом в тюрьме в городе Рустави.

Так же она отметила, Михаил Саакашвили объявляет голодовку, и основным условием выдвигает встречу с консулом Украины. С её слов он полностью не согласен с приговором, который вынес ему грузинский суд и называет себя политическим заключённым.

Как стало известно, к Саакашвили не пускают даже адвокатов. Напомним, ранее сообщалось, Стало известно к какой новой угрозе готовятся ВСУ и это не вторжение России на Донбасс – Карасёв