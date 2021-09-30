Стало известно к какой новой угрозе готовятся ВСУ и это не вторжение России на Донбасс – Карасёв

Ситуация на Донбассе остаётся напряжённой, стрельба не прекращается, а ВСУ всё чаще несут потери.

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Об этой информации сообщил Segodnya, передает Ura-inform.

Однако политический эксперт Вадим Карасёв с уверенностью считает, что на данный момент опасности наступления российских войск на Донбасс нет. Но не исключено, с его слов», что агрессию можно ждать со стороны местных боевиков так называемых «Л/ДНР».

«У Российской Федерации сейчас нет в планах нападения на Донбасс, чего не скажешь о сепаратистах. Вот они и могут увеличить обстрелы. После того, как жители ОРДЛО приняли участие в выборах в Государственную Думу России, на неподконтрольных Украине территориях увеличилось число радикально настроенных граждан», считает эксперт.

Так же он полагает, что они, вдохновившись своим участием в политике РФ, «Л/ДНР» смогут усилить вторжение. Именно к такому сценарию эскалации сейчас и готовятся вооружённые силы Украины, дабы сдерживать их наступление.

Напомним, ранее сообщалось, Пушилин выступил с экстренным заявлением: стало известно, что внедрят для жителей ОРДО.