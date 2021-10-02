Звёзды всё знают. Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 октября 2021 от Павла Глобы

Сегодня астролог даёт совет ракам не вестись на провокации, А Львы должны продвигаться вперёд, невзирая ни на что.

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Об этой информации сообщил Ftimes. передает Ura-inform.

Овен.

Если у вас есть долги, то сейчас настало время из раздать. День благоприятный чтобы отдохнуть и расслабиться, рабочие вопросы перенесите на другую дату.

Телец.

Вам необходимо внимательно отнестись к свих финансам. Некоторым Тельцам может повезет выиграть в лотерею либо же получить премиальные на работе.

Близнецы.

Не останавливайтесь на достигнутом. Звезды на вашей стороне, поэтому смело реализуйте свои планы в реальность. Суббота станет удачной для шопинга.

Рак.

У вас сегодня ожидается много соблазнов, главное не идите на поводу у провокаций. Если возникнут сложные ситуации, то уделяйте время вашим близким. Так же если появится свободное время прогуляйтесь на свежем воздухе или прочтите интересную книгу.

Лев.

У Львов сегодня возможны новые знакомства. Суббота благоприятна дабы проявить все свои организаторские способности.

Дева.

Если у вас и есть какие-то планы, то пока о них никому не рассказывайте, иначе они могут не реализоваться. Звёзды дают вам сегодня совет поэкспериментировать.

Весы.

Вы можете уехать в путешествие с родственниками или друзьями. Так же суббота станет удачной для заключения деловых соглашений.

Скорпион.

Сегодня астролог советует провести день дома, выполнив все домашние дела, которые вы давно хотели сделать.

Стрелец.

Неразрешенную ситуацию, если у вас такая имеется, разбирать лучше в первой половине дня. Если друзья попросят помощи, не отказывайте им.

Козерог.

Не волнуйтесь по пустякам. Возможно сейчас для вас не самое лучшее время, но не стоит опускать руки. Если принимаете важное решение, хорошо всё обдумайте.

ВОДОЛЕЙ.

Вас ожидают приятные сюрпризы от любимых. Это будет прекрасный день с положительными эмоциями. Совет астролога –после тяжёлой недели отдохните в кругу друзей и знакомых.

Рыбы.

Сегодня не стоит доказывать свою правоту, иначе ваша прямолинейность может сыграть против вас. Стоит разобраться со своими проблемами и если вы выберете сложный путь, то не бойтесь этого.

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