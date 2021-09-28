Встреча Путина с Зеленским: в ОП рассказали, почему до сих пор не было переговоров

Отношения Украины и РФ находятся на стадии, когда для их обсуждения просто нужна политическая воля

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Главе Кремля Владимиру Путину с президентом Украины Владимиром Зеленским для встречи нужна политическая воля. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление главы Офиса президента Андрея Ермака.

У Путина просто нет желания, как считает Ермак.

«Важно, чтобы эти переговоры произошли, но мы слышим от официальных лиц России постоянно, то их не устраивает и нет адженды, а те вопросы не будем обсуждать».

Отношения двух соседних государств в данный момент находятся на таком уровне, что для встречи президентов нужна политическая воля.

«Если есть желание прекратить войну и уважать международное право, то надо садиться и говорить», — добавил он.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским Путину не дает некий «камень преткновения».