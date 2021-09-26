Политика

Встреча Путина и Зеленского: Песков обвинил Украину в создании проблем

Позиция Киева по минским соглашениям является камнем преткновения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встретиться с главой украинского государства Владимиром Зеленским Путину не дает некий «камень преткновения». Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на российские СМИ.

Позиция Киева по минским соглашениям, как считает Песков, является камнем преткновения для организации встречи лидеров двух соседних государств.

«Ну да, президент Российской Федерации, что называется, был готов вчера. И здесь камень преткновения какой? Мы находимся в ситуации, когда работа по реализации минского комплекса мер зашла в тупик», — подчеркнул Песков.

Этот тупик, по мнению Пескова, связан только с позицией украинского правительства.

«Украина не хочет выполнять минские договоренности, Украина хочет минские договоренности заменить чем-то еще, не называя это своими словами», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки придумали, как отрезать РФ от Атлантического океана.

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