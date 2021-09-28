Усик поднялся на 2 строчку в рейтинге лучших боксеров мира по версии легендарного издания

Украинца в супертяжелом весе опережает только Тайсон Фьюри

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Благодаря субботней победе над Энтони Джошуа (24-2, 21 нокаут) в поединке за пояса WBA, WBO и IBF, Александр Усик (19-0, 13 нокаутов) поднялся на вторую позицию в супертяжелом весе в рейтинге легендарного журнала The Ring.

Непобежденного украинца опережает только чемпиона WBC Тайсона Фьюри, который является обладателем чемпионского титула «Библии бокса», пишет УРА-Информ.

Победа над AJ также дала Усику продвижение на второе место в списке P4P Ring, который возглавляет Сауль Альварес, который боксирует в супер-средней весовой категории.

Рейтинг The Ring в супертяжелом весе: 1. Тайсон Фьюри, 2. Александр Усик, 3. Энтони Джошуа, 4. Деонтей Уайлдер, 5. Диллиан Уайт, 6. Джозеф Паркер, 7. Энди Руис-младший, 8. Луис Ортис, 9. Майкл Хантер, 10. Оскар Ривас, 11. Джо Джойс.

Рейтинг P4P The Ring: 1. Саул Альварес, 2. Александр Усик, 3. Наоя Иноуэ, 4. Теренс Кроуфорд, 5. Джош Тейлор, 6. Эррол Спенс-младший, 7. Теофимо Лопес, 8. Хуан Франциско Эстрада, 9. Василь Ломаченко, 10. Кадзуто Иока.

Ранее стала известна возможная дата реванша Усика и Джошуа.