Общество

Ситуация с COVID-19 в так называемой «ДНР» вышла из под контроля: Гармаш назвал возможные причины

Представителем Украины в ТКГ Сергеем Грмашем было заявлено что количество больных в ОРДО бьет рекорды. Так же он сообщает что ситуация там уже вышла из-под контроля.

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Об этой информации сообщил  Lifedon, передает «Ura-inform».

Журналист на своей странице в социальной сети поведал о том, что в больницах выписывают тех больных, которые ещё требуют лечения, дабы их места заняли вновь прибывшие зараженные COVID-19. В службе скорой помощи наблюдается нехватка персонала и автомобилей.

Так же жители, проживающие в Донецкой области на неподконтрольной Украине территории, со слов представителя ТКГ, жалуются на очень дорогие лекарственные препараты и медицинскую диагностику.

Из-за всплеска заболевания в ОРДО школьников отправили на вынужденные каникулы, а многие торговые предприятия закрылись.

По мнению Гармаша, сложившаяся ситуация в регионе произошла по ряду причин:

«Есть сезонный фактор. Но ещё такой резкий скачек заболеваемости обусловлен массовыми агитационными мероприятиями, которые проводили перед выборами в Госдуму. Ни о каких противоэпидемических мерах речи там не было».

Ещё одной причиной послужили сами выборы в РФ, когда много переполненных автобусов везли на голосование в так называемые «инфоцентры» в ОРДО, считает Гармаш. Ведь после выборов  сразу и произошёл всплеск заболеваний коронавирусом, отметил журналист.

И последней причиной вспышки инфекции журналист называет возвращение из крымского полуострова российских кураторов.




.Напомним, ранее сообщалось, Стало известно какую новую установку дали главарям «ДНР» и «ЛНР» российские кураторы.

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