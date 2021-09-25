Политика

Стало известно что ожидает Порошенко в случае признания его олигархом

Со слов Главы министерства юстиции Дениса Малюська, если бывший президент Украины Пётр Порошенко попадёт в реестр олигархов, то его ждёт ряд ограничений.

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Об этой информации сообщило «Право на власть», передает Ura-inform.

По мнению чиновника, в первую очередь речь пойдёт о запрете приватизации имущества:

«Если Порошенко окажется в реестре, то его ожидают перечень ограничений-ему будет запрещена приватизация, общение с высшими должностными лицами будет возможно только если они подадут так называемую «декларацию о контакте».

Как отметил Малюська, это не касается личных встреч в кафе, так как в законопроекте есть и исключения. А также открытых заседаний парламента и судебных заседаний, добавил глава министерства юстиции, в этих случаях  подача «деклараций о контакте» не нужна.

Со слов Малюська, олигархам предоставлен «льготный период», дабы они стали бизнесменами и не попали в реестр:

«Если в течении шести месяцев они станут обычными бизнесменами, то к ним не будут предъявляться претезии.Они не попадут в реестр и к ним не будут применены огрничения ,предусмотренные законом»

 
Напомним ранее сообщалось, Нардеп о законе об олигархах:» Запустили кино чтобы отвлечь людей от актуальных проблем».

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