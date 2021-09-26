Политика

Россия никогда не будет просить отмены санкций, — Лавров

Весь лимит по просьбам исчерпала Украина

Время чтения: 30 Секунд

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия никогда не будет просить отмены санкций. Об этом дипломат заявил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УРА-Информ.

Весь лимит по отмене санкций, как считает Лавров, исчерпала Украина.

«У нас с просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит. И, по-моему, ничего так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США сейчас не будут заниматься встречами, переговорами по Донбассу. У них есть более актуальные проблемы и вызовы с которыми Америка столкнулась.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Человечество находится недопустимо близко к ядерному уничтожению: Генсек ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш очень обеспокоен ситуацией которая сейчас происходит с гонкой ядерных вооружений в мире.

Байден поставил Путина на счетчик, дав ему срок от 6 до 12 месяцев — Климкин

Как сказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин, США сейчас не будут заниматься встречами, переговорами по Донбассу. У них есть более актуальные проблемы и вызовы с которыми Америка столкнулась.

Отрезать Россию от Атлантического океана: в США придумали план

НАТО уделяет все больше внимания объекту из-за якобы возросшей активности РФ в этом регионе

Война? Почему бы и нет…не самый плохой способ выхода из ситуации- Ходаковский

Экс-командиром незаконных военных формирований Александром Ходаковским были высказаны предположенные им сценарии, которые могут развиться из-за накаляющейся ситуации.

Кремль начал мстить Турции за Крым: что придумали на этот раз

Москва, как и грозилась ранее, нашла способ поквитаться с президентом Турции Реджепом Тайипу Эрдоганом за его высказывание о том, что Турцией никогда не будет признана оккупация Крыма.

«ООН нужны изменения»: Кулеба обвинил организацию в отсутствии смелости

ООН не хватает смелости бросить вызов Российской Федерации

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap