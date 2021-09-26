Россия никогда не будет просить отмены санкций, — Лавров

Весь лимит по просьбам исчерпала Украина

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснил, почему Россия никогда не будет просить отмены санкций. Об этом дипломат заявил на общеполитической дискуссии 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает УРА-Информ.

Весь лимит по отмене санкций, как считает Лавров, исчерпала Украина.

«У нас с просьбами весь лимит выбрала наша соседняя Украина, которая все просит и просит. И, по-моему, ничего так и не поняла из того, что происходит. А мы не будем этим заниматься», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что США сейчас не будут заниматься встречами, переговорами по Донбассу. У них есть более актуальные проблемы и вызовы с которыми Америка столкнулась.