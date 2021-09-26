В «ДНР» назревает новая проблема: «власти» умоляют жителей пойти на этот шаг

Только за март задолженность составляет 500 млн рублей

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Ситуация с задолженностями по оплате за коммунальные услуги в «ДНР» практически критическая. При этом в ближайшее время тарифы на коммуналку снова поднимут.

По данным одного из местных пабликов, 500 млн рублей за март 2021 г. задолжали жители ДНР за коммунальные услуги. Такая информация была, якобы распространена источниками в «министерстве строительства и ЖКХ «ДНР», пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Очевидно, за остальные весенние месяцы и лето долги ничуть не меньше. Роста благосостояния граждан не наблюдается, вряд ли все, кто до этого не платил, бросились расплачиваться за коммуналку и гасить старые долги», пишет паблик.

В тоже время, в профильном «министерстве» едва ли не умоляют потребителей оплатить задолженности. Тем, кто не хочет стоять в очередях в банк, да, чтобы оплатить услуги ЖКХ еще нужно отстоять солидную очередь в банках, «власть» напомнила, что отдать долги по можно с помощью системы дистанционного обслуживания.

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