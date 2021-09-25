Общество

В ОРДО изменились правила въезда и выезда из «ДНР» с 24 сентября 2021 года: что нужно знать

Внесены изменения, о которых нужно знать жителям въезжающим или выезжающим из «ДНР»

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Об этой информации сообщил Donpress ,  передает Ura-inform.

Согласно данным изменениям:

-въезд в «ДНР» со стороны РФ будет запрещён тем людям, у которых нет прописки (или адресной справки , или УПП) В «Л/ДНР». Но если имеются обстоятельства, которые вынуждают граждан для совершения данного действия, то такое решение будет принимать «штаб». К Гражданам России эти ограничения не применяются, им въезд в ОРДЛО не ограничен.

-разрешено выезжать гражданам из ОРДО в РФ и в ОРЛО;

Граждане, которые выезжают из ОРДО через линию разграничения происходит через пункт пропуска «Еленовка», в разрешённые «штабом» дни и при условии:

-если имеет прописку «ДНР»  нужно взять разрешение у «штаба» на то что вы выезжаете из «республики»;

-те кто имеет прописку на подконтрольной украинской территории можно выезжать без одобрения «штаба», но в обязательном порядке необходимо  подписывать документ, которым вы уведомляете о том что не вернётесь в «ДНР»  до стабилизации эпидемической обстановки.

А граждане, которы въъезжают в ОРДО через пункт пропуска «Еленовка» , в те дни когда определил «штаб» могут только те, кто имеет прописку «ДНР».

Напомним ранее сообщалось, Ещё об одной проблеме в ОРДО заявили местные жители: «власти» — это решить даже не пытаются

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