Политика

Стало известно о новом демарше Москвы после решения Франции о вакцине «Спутник V»

Двадцать четвёртого сентября официально было объявлено о том, что делегация от РФ не примет участие в осенней сессии ПАСЕ из-за того, что французская власть не признаёт российскую вакцину.

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Об этой информации сообщил телеграмм Петра Толстого, передает Ura-inform.

Об этом демарше официальной Москвы сказал глава делегации Российской Федерации в Ассамблее Петр Толстой:

«Франция делает попытки ограничить движение членов российской делегации по Страсбургу якобы из-за придерживающихся карантинных мер, предусмотренных французской властью в борьбе с коронавирусом: они не признали российскую вакцину «Спутник V». Поэтому российская делегация не едет во Францию, а будет отслеживать работу дистанционно».

Как считает Толстой, официальный Кремль поставил российскую власть в положение, которое ее дискредитирует в сравнении с другими делегациями из разных стран. Со слов российского политика, всем представителям европейских стран предоставляют «достойные условия для работы» и «не запирают на карантин».


Напомним, ранее сообщалось, В офисе Президента впервые выдвинули претензии к Разумкову: он не может сидеть сразу на двух стульях.

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