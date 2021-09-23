Встреча Путина и Зеленского: Песков рассказал, когда она произойдет

Песков прокомментировал слова главы украинского государства

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Президент Российской Федерации Владимир Путин встретится с шестым главой Украины Владимиром Зеленским, когда они оба будут к этому готовы. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Таким образом Песков прокомментировал слова главы украинского государства о том, что он встретится с Путиным, когда российский лидер будет к этому готов.

«От чего зависит встреча Путина и Зеленского. Два президента встретятся, когда они оба будут к этому готовы», — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что есть только три условия ухода Путина с поста президента.