Хотели убить, а не запугать: МВС сделало заявление о покушении на Шефира

Сергей Шефир ездит на не бронированном автомобиле, без охраны и часто сам бывает за рулем.

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Транспортное средство первого помощника шестого главы государства Сергея Шефира обстреляли с целью его убийства. Об этом на брифинге заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает УРА-Информ.

«Хочу подчеркнуть, что целью этого преступления было не напугать, а именно убить первого помощника президента Украины», — отметил министр.

В свою очередь, глава Нацполиции Игорь Клименко добавил, что в данный момент также рассматривается версия покушения на Шефира с участием спецслужб иностранных государств.

Сергей Шефир ездит на не бронированном автомобиле, без охраны и часто сам бывает за рулем.

Также помощник Зеленского уверен, что професиональные действия его раненого водителя спасли ему жизнь.

«Целью выстрелов было остановить автомобиль. Мы понимаем, что если бы автомобиль остановился через 50−100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими», — сообщил Денис Монастырский.

Ранее сообщалось, что обстрел транспортного средства первого помощника президента Украины Сергея Шефира свидетельствует о проблемах на территории Украины с работой органов правопорядка.