Угроза военного вторжения России никуда не исчезла, она весьма реальная — эксперт

Андрей Пионтковский поделился своим мнением

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Уже в ближайшее время ракетная система «Железный купол» может понадобится Украине. Такое мнение выразил российский политолог Андрей Пионтковский.

Он отметил, что важным моментом было решение Палаты представителей США о внесении поправки о предоставлении Украине ракетной системы «Железный купол» в оборонный бюджет на 2022 год. При этом он добавил, что такая система может понадобиться Украине уже в этом году, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Угроза военного вторжения России никуда не исчезла, а наоборот, сейчас как никогда вероятна, потому что Москва и Пекин ужасно вдохновлены провалом США в Кабуле. Они полагают, что это общий сигнал ухода Америки из мировой политики, и им теперь позволено все. Но это уже поняли в Вашингтоне», — сказал эксперт.

Также он добавил, что США будут поддерживать Украину в случае российской и китайской агрессии.

Ранее мы сообщали, что в мире появился новый военный альянс AUKUS.